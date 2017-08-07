В Красноярском крае нашли новое скопление костей динозавров и мамонтов

Источник: Агентство «Москва»

В вузе пояснили, что местонахождение динозавровой и мамонтовой фауны в Ачинском районе обнаружила группа исследователей под руководством завлабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергея Лещинского. В разрезе Большой Илек найдены остатки динозавров, а над ними — горизонт с костями мамонтов.

«Главной задачей поездки был не поиск ископаемых организмов, а детальное стратиграфическое описание всей толщи разреза, но в процессе геологических исследований ученым удалось обнаружить остатки крупных травоядных (предположительно, зауроподов и стегозавров) и хищных динозавров. В “мамонтовом уровне” найдены кости мамонтов, носорогов и хищников», — говорится в сообщении.

По словам Лещинского, до настоящего времени этот очень крупный разрез в мезозойской части палеонтологически был почти «немой», то есть в древних отложениях встречалась только редкая пыльца вымерших растений. Хотя местные жители иногда находили в осыпях обломки крупных костей и зубов, они, по его словам, принадлежат мамонтам из относительно молодых осадков плейстоцена не древнее 30 тысяч лет.

«Теперь мезозойская часть разреза имеет палеонтологическое обоснование своего возраста — раннего мела (вероятно, 120−100 миллионов назад), что очень важно для палеонтологии и стратиграфии. Изучая эти остатки, мы можем уточнить возраст отложений», — приводятся в сообщении слова руководителя группы.