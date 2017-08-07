Хабаровчане рискуют попасть под машину из-за стершейся «зебры» в центре города
В районе остановки «Агентство “Аэрофлота”» исчезла пешеходная разметка, но восстанавливать ее в ближайший месяц не будут.
В районе остановки «Агентство “Аэрофлота”» исчезла пешеходная разметка, но восстанавливать ее в ближайший месяц не будут.
У автобусной остановки на Амурском бульваре стерлась разметка пешеходного перехода. По словам госавтоинспекторов, отсутствие «зебры» компенсирует дорожный знак, однако сами горожане так не считают, сообщает портал «Губерния».
Один из пешеходов пожаловался корреспонденту портала на отсутствие разметки в районе перекрестка улицы Комсомольской с Амурским бульваром.
«Я перехожу дорогу в этом месте каждый день, так как здесь расположена моя остановка — «Агентство «Аэрофлота». Ежедневно я вижу, как люди путаются, где переходить трассу. Шоферы, которые едут со стороны улицы Серышева, не видят знак «Пешеходный переход»
О том, почему дорожники не обновляют разметку, рассказали в городском отделении пропаганды ГИБДД.
«Отсутствие “зебры” наши инспекторы из отделения дорожного надзора отметили еще в середине лета. Выяснилось, что с 15 августа до середины сентября работники управления дорог и внешнего благоустройства [мэрии] будут планово менять дорожное полотно [на Комсомольской] от Амурского до Уссурийского бульвара, поэтому сейчас тратить деньги на разметку нет смысла. По словам госинспекторов по надзору, в этом месте пешеходам вполне достаточно одного дорожного знака», — прокомментировала госинспектор городского отделения пропаганды ГИБДД Наталья Прохорец.