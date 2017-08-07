Хабаровчане рискуют попасть под машину из-за стершейся «зебры» в центре города

Источник: Губерния онлайн

У автобусной остановки на Амурском бульваре стерлась разметка пешеходного перехода. По словам госавтоинспекторов, отсутствие «зебры» компенсирует дорожный знак, однако сами горожане так не считают, сообщает портал «Губерния».

Один из пешеходов пожаловался корреспонденту портала на отсутствие разметки в районе перекрестка улицы Комсомольской с Амурским бульваром.

«Я перехожу дорогу в этом месте каждый день, так как здесь расположена моя остановка — «Агентство «Аэрофлота». Ежедневно я вижу, как люди путаются, где переходить трассу. Шоферы, которые едут со стороны улицы Серышева, не видят знак «Пешеходный переход» из-за автобусов, которые загораживают обзор. А люди, в свою очередь, обходят общественный транспорт с носа, рискуя угодить под колеса машин», — сказал хабаровчанин Андрей Яковлев.

О том, почему дорожники не обновляют разметку, рассказали в городском отделении пропаганды ГИБДД.