Завтра во Владивостоке стартует массовое отключение холодной воды

Источник: Восток Медиа

В связи с ремонтными работами «Приморский водоканал» планирует лишить приморскую столицу водоснабжения на два дня. С 8 по 9 августа во Владивостоке без холодной воды останутся горожане по ряду адресов и улиц, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на предприятие.

Завтра, во вторник, с 9 утра до 13-ти дня, проспект 100-летия Владивостоку (1 и 2 дома), а также Камский переулок (дома 1, 3 и 5) останутся без вышеупомянутых благ цивилизации.

В среду, 9 августа, ремонтные работы послужат причиной неудобств граждан гораздо дольше, с 8:00 до 22:00, по следующим адресам: улица Полетаева 2, 3, 3а, 4, 5, 18 В, 20, 20а, 20 В, 32а, 39, 45; Планерная 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 46, 46а, 48, 54. Маковского 75, 79а. Менделеева 1, 3, 3а, 3 В, 5, 8, 9. Рубинштейна 10б, 14б. Радио 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 42, 44. Мусоргского 65 — 81. 100 лет Владивостоку 159а, 159б, 159 В, 159 г, 159 (Геологический институт ДВО РАН).