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11:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге введено в эксплуатацию новое общежитие УрФУ

В Екатеринбурге введено в эксплуатацию новое общежитие для студентов УрФУ. Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдано разрешение на ввод объекта, построенного по адресу улица Комсомольская, 70, в эксплуатацию. В настоящее время объект передан заказчику — Министерству образования и науки РФ — точно в срок.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР» на Урале.

Современное шестнадцатиэтажное общежитие площадью более 25 тысяч кв.м располагается в студенческом городке в шаговой доступности от университета. Ранее на этом месте находилось общежитие 1930-ых годов, которое было снесено в мае прошлого года из-за аварийного состояния здания. Новое общежитие квартирного типа рассчитано на 1 тыс. 230 мест. Каждая жилая ячейка состоит из двух комнат, предназначенных для проживания 2−3 человек, прихожей, кухни-ниши и санузла с душевой кабиной. На этажах здания расположились учебные зоны, комнаты отдыха и хозяйственные блоки. Между этажами курсируют четыре скоростных лифта с антивандальным покрытием.

В пристроенном к корпусу двухэтажном помещении разместилось кафе на 50 мест и фитнес-центр с тренажерным залом и залом для шейпинга. Для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями на входах в здание в местах перепада уровней установлены лестницы и пандусы. На 1−3 этажах здания предусмотрены туалетные комнаты универсального доступа с необходимым оборудованием. На каждом этаже организованы жилые комфортабельные комнаты.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Пропускной режим в здание общежития обеспечен специальной системой контроля доступа.

На главном входе предусмотрено помещение охраны с круглосуточным дежурством. Общежитие оборудовано видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. В здании также предусмотрена водозаполненная система автоматического пожаротушения.

Стоит отметить, что общежитие построено по хорошо зарекомендовавшей себя бесшовной технологии. Каркас здания смонтирован из железобетонных изделий, произведенных заводом ЖБИ в Екатеринбурге, входящем в «Группу ЛСР».

«Нехватка мест в студенческих общежитиях и состояние жилых корпусов являются серьезными проблемами, с которыми сталкиваются многие учебные заведения, и мы гордимся, что принимаем участие в решении столь актуальной для нашего города проблемы. Мы уже имеем положительный опыт сотрудничества с Министерством образования, и будем рады его продолжить», — отметил управляющий по строительству «Группы ЛСР» на Урале Виктор Елькин.

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