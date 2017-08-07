Facebook оказался недоступен в Казахстане

Источник: Tengrinews

Facebook перестал открываться около 13.30 по времени Астаны.

Помимо казахстанских пользователей, об отсутствии доступа сообщают и жители других стран. Также наблюдались проблемы с открытием сайта Instagram.

При попытке открыть какую-либо страницу в Facebook пользователю сообщается о проблеме и что специалисты решают ее.