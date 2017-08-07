Facebook оказался недоступен в Казахстане
Казахстанские пользователи Facebook сообщают, что сайт соцсети перестал открываться, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Казахстанские пользователи Facebook сообщают, что сайт соцсети перестал открываться, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Facebook перестал открываться около 13.30 по времени Астаны.
Помимо казахстанских пользователей, об отсутствии доступа сообщают и жители других стран. Также наблюдались проблемы с открытием сайта Instagram.
При попытке открыть
Однако через минут 5−10 доступ к социальным сетям начал восстанавливаться.