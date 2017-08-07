Международный гастрономический форум состоится в Хабаровске

Деловая программа форума состоит из пять направлений. В их числе — «Ресторанный бизнес», «Поварское дело», «Барное дело», «Кондитерское дело» и «Кофейная культура». Гости смогут посетить любую из интересующих площадок, принять участие в розыгрышах и дегустациях. Также их ждет обширная образовательная программа. В мероприятии примут участие президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, руководители Национальной ассоциации кулинаров. Форум посетят лучшие отраслевые специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, дальневосточных регионов.

«Большой интерес к форуму проявляют в странах Азии. Это представители Ассоциации рестораторов Харбина, китайской провинции Хэйлунцзян, кулинарных сообществ Японии, Монголии, Республики Корея. Мы ожидаем много гостей и уверены, что форум позволит нашим предпринимателям укрепить и расширить деловые связи, перенять опыт, а также привлечь в регион новых игроков», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу. Прием заявок на участие в семинарах, мастер-классах и конкурсах профессионального мастерства стартует 10 августа. Подать их можно по почте: mail@rakusa.ru и по телефону: 8 (4212) 791−791.