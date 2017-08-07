Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Новая версия увольнения Малахова: СМИ узнали о декретном отпуске
Наследников имущества защитит новый закон
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Отпуск с дымком
11:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Международный гастрономический форум состоится в Хабаровске

С 25 по 27 сентября в Хабаровске проведут Международный гастрономический форум. Мероприятие объединит рестораторов и работников сферы общественного питания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Деловая программа форума состоит из пять направлений. В их числе — «Ресторанный бизнес», «Поварское дело», «Барное дело», «Кондитерское дело» и «Кофейная культура». Гости смогут посетить любую из интересующих площадок, принять участие в розыгрышах и дегустациях. Также их ждет обширная образовательная программа. В мероприятии примут участие президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, руководители Национальной ассоциации кулинаров. Форум посетят лучшие отраслевые специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, дальневосточных регионов.

В рамках форума будут организованы командные соревнования среди поваров, кондитеров, бариста. Запланировано проведение открытого Дальневосточного кубка барменов.

«Большой интерес к форуму проявляют в странах Азии. Это представители Ассоциации рестораторов Харбина, китайской провинции Хэйлунцзян, кулинарных сообществ Японии, Монголии, Республики Корея. Мы ожидаем много гостей и уверены, что форум позволит нашим предпринимателям укрепить и расширить деловые связи, перенять опыт, а также привлечь в регион новых игроков», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу. Прием заявок на участие в семинарах, мастер-классах и конкурсах профессионального мастерства стартует 10 августа. Подать их можно по почте: mail@rakusa.ru и по телефону: 8 (4212) 791−791.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Международный гастрономический форум состоится в Хабаровске
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Кабмин утвердил паспорт проекта о здоровом образе жизни россиян
КНДР осудила санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Опрос: меньше половины молодых людей узнает новости по ТВ
Паводки в Приморском крае размыли Транссиб
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Блондинка с характером: за что мы любим Шарлиз Терон Знаменитой голливудской актрисе исполняется 42 года — «Кино Mail.Ru» рассматривает архивные фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь