Мэрия Екатеринбурга взялась за музей и больницу

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге к ноябрю 2017 года обновят фасады и крыши дома-музея Метенкова (улица Карла Либкнехта, 36) и глазной лечебницы имени Миславского (улица Челюскинцев, 3). Соответствующий тендер горадминистрации размещен на портале госзакупок, сообщает «Уралинформбюро».

Судя по документам, подрядчикам предстоит за 3 месяца провернуть серьезный объем работ. Так, в здании глазной лечебницы имени Миславского (ныне дермато-венерологическое отделение ЦГБ№ 2) планируется установить новые оконные блоки, а также произвести ремонт исторических стен с восстановлением утраченных фрагментов кирпичной кладки и заменить кровельное покрытие. Предварительная стоимость работ составит чуть более 2 миллионов рублей.

Здание дома-музея Метенкова, построенное в первой половине XIX века, ожидает не менее масштабное обновление. Там будет заменена штукатурка, переложен кирпичный карниз, разобрана деревянная обшивка стен, которые позже обобьют новыми досками и обработают огнезащитным составом. Также планируется реставрация кованого ограждения балкона и частичная замена оконных блоков первого этажа. Примерная стоимость работ — 686 тысяч рублей.

Кроме того, в перечень требующих ремонта элементов, включена крыша, сообщила «Уралинформбюро» заведующая дома-музея Метенкова Кристина Горланова.