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11:40 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани синоптики обещают 40-градусную жару на протяжении всей недели

Лишь в отдельных районах края возможны кратковременные осадки.

Краснодар. 7 авг. — Новая Кубань. Аномальная жара, пришедшая в регион на прошлой неделе, задержится еще на одну. По последним прогнозам, в ближайшие дни в Краснодарском крае температура воздуха днем не опустится ниже 35 градусов, максимальные отметки достигнут 41 градуса. Даже ночь не принесет жителям Кубани долгожданной прохлады: после захода солнца отметки термометров будут показывать до 28 градусов тепла.

Однако в конце периода в горных и предгорных районах края ожидаются ливни и грозы. А 9 августа осадки прогнозируют на территории Большого Сочи.

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