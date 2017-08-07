На Кубани синоптики обещают 40-градусную жару на протяжении всей недели
Лишь в отдельных районах края возможны кратковременные осадки.
Лишь в отдельных районах края возможны кратковременные осадки.
Краснодар. 7 авг. — Новая Кубань. Аномальная жара, пришедшая в регион на прошлой неделе, задержится еще на одну. По последним прогнозам, в ближайшие дни в Краснодарском крае температура воздуха днем не опустится ниже 35 градусов, максимальные отметки достигнут 41 градуса. Даже ночь не принесет жителям Кубани долгожданной прохлады: после захода солнца отметки термометров будут показывать до 28 градусов тепла.
Однако в конце периода в горных и предгорных районах края ожидаются ливни и грозы. А 9 августа осадки прогнозируют на территории Большого Сочи.