На Кубани синоптики обещают 40-градусную жару на протяжении всей недели

Краснодар. 7 авг. — Новая Кубань. Аномальная жара, пришедшая в регион на прошлой неделе, задержится еще на одну. По последним прогнозам, в ближайшие дни в Краснодарском крае температура воздуха днем не опустится ниже 35 градусов, максимальные отметки достигнут 41 градуса. Даже ночь не принесет жителям Кубани долгожданной прохлады: после захода солнца отметки термометров будут показывать до 28 градусов тепла.