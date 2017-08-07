Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Как переехавшие из России Лужков с женой устроились за границей
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Отпуск с дымком
11:32 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре изменится расписание движения по Волге до Ширяево

Новый график рейсов вступит в силу на время проведения фестиваля «Жигулевская вишня».

Дополнительные рейсы организуют на скоростных судах. В пятницу, 11 августа, они будут отправляться с речного вокзала в 17:30 и 19:15, с поляны Фрунзе — в 17:45 и 19:30. Также один рейс организуют в обратном направлении с отплытием из Ширяево в 18:15 с заездом на поляну Фрунзе, пишет 63.ру.

В субботу, 12 августа, отправление с речного вокзала организуют в 7:15, 9:00, 11:45 и 17:30, с поляны Фрунзе — 7:30, 9:15, 10:15, 12:00, 17:45, 18:45 и 19:45. В обратном направлении — 9:45, 10:45, 16:00, 18:15, 19:15 и 20:15 с заездом на поляну Фрунзе, а также в 8:00 на прямую до Самары.

В воскресенье, 13 августа, в Ширяево с речного вокзала отправят два рейса — в 9:00 и 17:30. От поляны Фрунзе можно будет уехать в 9:15, 17:45, 18:45 и 19:45. Суда в обратном направлении пустят в 9:45, 18:15, 19:15 и 20:15. При этом до речного вокзала проследует только первый и последний рейс, остальные завершат маршрут на пристани у поляны Фрунзе. Время в пути составит 30−40 минут.

— Кроме того, на время проведения фестиваля изменится движение речных трамвайчиков до Ширяево. Так, 11 августа, пустят рейсы в 18:00 и 18:15 с вокзала с заездом на поляну Фрунзе в 19:00 и 19:15. Общее время пути составит 2,5 часа. В обратном направлении пустят один рейс в 20:40, — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

В субботу, речные трамвайчики будут отправлять из Самары в 7:30, 8:30, 9:30 и 18:15, с пристани на поляне Фрунзе — 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 16:50, 18:50, 19:15 и 20:15. В обратную сторону запланировали рейсы до поляны Фрунзе в 10:10, 10:40,15:10, 17:30 и 22:30, до Самары с заездом на поляну Фрунзе — 6:10, 14:30, 15:10 и 20:30.

В заключительный день фестиваля «Жигулевская вишня», который состоится 13 августа, из Самары в Ширяево отправится только один рейс. Он состоится в 8:30. Однако с причала на поляне Фрунзе речные трамвайчики будут отходить в 9:00, 9:30, 12:30 и 13:30. Вернуться из Ширяево в город пассажиры смогут в 6:10, 14:30, 15:10, на пристань у поляны Фрунзе — в 10:40, 15:10 и 22:30.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Самарской области около границы с Казахстаном Opel Zafira слетел в кювет
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Кабмин утвердил паспорт проекта о здоровом образе жизни россиян
КНДР осудила санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Опрос: меньше половины молодых людей узнает новости по ТВ
Паводки в Приморском крае размыли Транссиб
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Блондинка с характером: за что мы любим Шарлиз Терон Знаменитой голливудской актрисе исполняется 42 года — «Кино Mail.Ru» рассматривает архивные фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь