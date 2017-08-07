На сайте Кремля опубликовали полную версию видео отдыха Путина в Сибири
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полная версия видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полная версия видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири
Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее
«Владимир Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме», — сообщается на сайте Кремля.
На сайте опубликовано 35 фото по итогам отпуска главы государства, а также 46-минутное видео и его сокращенная версия длительностью около шести минут.