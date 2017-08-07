На сайте Кремля опубликовали полную версию видео отдыха Путина в Сибири

Источник: РИА Новости

Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые камерой Go Pro, появились в сети.

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«Владимир Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме», — сообщается на сайте Кремля.