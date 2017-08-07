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11:31 (мск), источник: РИА Новости

На сайте Кремля опубликовали полную версию видео отдыха Путина в Сибири

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полная версия видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири 1—3 августа опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию.

Источник: РИА Новости

Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые камерой Go Pro, появились в сети.

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«Владимир Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме», — сообщается на сайте Кремля.

На сайте опубликовано 35 фото по итогам отпуска главы государства, а также 46-минутное видео и его сокращенная версия длительностью около шести минут.

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