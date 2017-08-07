Опровергнута главная причина происхождения человека

Источник: AP 2017

Род Homo, к которому принадлежит современный человек, возник 2,5−2,8 миллиона лет назад, когда произошла вспышка видообразования. Считается, что это стало возможным благодаря глобальному изменению климата. При этом исчезали одни места обитания и появлялись другие, что провоцировало возникновению новых видов. Однако американские ученые смоделировали эволюционное развитие жизни на Земле без влияния внешних факторов.

Оказалось, что в процессе эволюции вспышки видообразования могут происходить случайно. При этом по масштабам они сравнимы с той, что привела к появлению человека.

По мнению исследователей, это указывает на то, что род Homo мог возникнуть без участия климатических изменений.