Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Изменения в фигуре: жена Малахова ждёт ребёнка
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14День Воздушно-десантных войск—2017
11:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Опровергнута главная причина происхождения человека

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США пришли к выводу, что изменение климата не было движущей силой эволюции человека, как считают многие специалисты. Возникновение древних людей, согласно специалистам, могло произойти случайно. Статья ученых опубликована в журнале Paleobiology. Кратко о ней сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Источник: AP 2017

Род Homo, к которому принадлежит современный человек, возник 2,5−2,8 миллиона лет назад, когда произошла вспышка видообразования. Считается, что это стало возможным благодаря глобальному изменению климата. При этом исчезали одни места обитания и появлялись другие, что провоцировало возникновению новых видов. Однако американские ученые смоделировали эволюционное развитие жизни на Земле без влияния внешних факторов.

Оказалось, что в процессе эволюции вспышки видообразования могут происходить случайно. При этом по масштабам они сравнимы с той, что привела к появлению человека.

По мнению исследователей, это указывает на то, что род Homo мог возникнуть без участия климатических изменений.

Ученые считают, что будущие исследования должны помочь определить точные причины возникновения определенных человеческих черт, например, большого мозга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Кабмин утвердил паспорт проекта о здоровом образе жизни россиян
КНДР осудила санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Опрос: меньше половины молодых людей узнает новости по ТВ
Паводки в Приморском крае размыли Транссиб
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Блондинка с характером: за что мы любим Шарлиз Терон Знаменитой голливудской актрисе исполняется 42 года — «Кино Mail.Ru» рассматривает архивные фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь