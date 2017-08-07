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11:22 (мск), источник: "Российская газета"

Пермские приставы нашли должника в малиннике

В Пермском крае злостному неплательщику алиментов не удалось спрятаться от судебных приставов в зарослях малины на задворках своей усадьбы.

Не найдя должника дома, блюстители закона решили осмотреть приусадебный участок, густо покрытый растительностью. В кустах малины они заметили шевеление, потом там кто-то чихнул. Прятавшийся в кустах малины мужчина оказался искомым должником, в отношении которого было открыто судебное производство.

Свое местонахождение он объяснил тем, что решил поесть свежих ягод. При этом за несколько минут до этого сожительница должника сообщила судебным приставам, что его с утра нет дома.

В отношении должника были составлены два административных протокола, предусматривающие штрафы за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, а также за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей.

Как пояснили в УФССП России по Пермскому краю, в текущем году это далеко не первый случай, когда судебным приставам приходится находить должников в необычных местах. Так, например, неплательщицу алиментов из Кунгура, удалось найти с помощью информации от соседей о том, что она подрабатывает сбором ягод. В результате должницу удалось задержать в ближайшем лесу на земляничной поляне. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего ребенка. Рассмотрев этот документ, суд назначил неплательщице наказание в виде обязательных работ. Стоит отметить, что давая объяснения, женщина пообещала все вырученные от продажи ягод средства перечислять в счет погашения алиментного долга.

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