Пермские приставы нашли должника в малиннике
В Пермском крае злостному неплательщику алиментов не удалось спрятаться от судебных приставов в зарослях малины на задворках своей усадьбы.
В Пермском крае злостному неплательщику алиментов не удалось спрятаться от судебных приставов в зарослях малины на задворках своей усадьбы.
Не найдя должника дома, блюстители закона решили осмотреть приусадебный участок, густо покрытый растительностью. В кустах малины они заметили шевеление, потом там
Свое местонахождение он объяснил тем, что решил поесть свежих ягод. При этом за несколько минут до этого сожительница должника сообщила судебным приставам, что его с утра нет дома.
В отношении должника были составлены два административных протокола, предусматривающие штрафы за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, а также за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей.
Как пояснили в УФССП России по Пермскому краю, в текущем году это далеко не первый случай, когда судебным приставам приходится находить должников в необычных местах. Так, например, неплательщицу алиментов из Кунгура, удалось найти с помощью информации от соседей о том, что она подрабатывает сбором ягод. В результате должницу удалось задержать в ближайшем лесу на земляничной поляне. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего ребенка. Рассмотрев этот документ, суд назначил неплательщице наказание в виде обязательных работ. Стоит отметить, что давая объяснения, женщина пообещала все вырученные от продажи ягод средства перечислять в счет погашения алиментного долга.