Нехватка парковочных мест в Волгограде становится проблемой для водителей

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Ни одного свободного места. Сложная ситуация с парковками в центре Волгограда стала актуальной проблемой для водителей. Чего только стоит недавний случай, когда спор двух мужчин из-за удобной парковки обернулся перестрелкой. Ведь никто из автовладельцев не хочет уступать другому.

Инцидент произошел в начале недели во дворе дома по улице Зорге. В ходе ссоры мужчина произвел шесть выстрелов в соседа. Пострадавший был доставлен в больницу.

Каждый вечер обладатели личного транспорта идут на разные ухищрения, чтобы поставить свою «ласточку» поближе к подъезду, первым занять удобное местечко во дворе. Водители бросают автомобили на детских площадках, на тротуарах, словом, где попало, а зачастую и как попало. В итоге под окнами жилых домов выстаиваются вереницы машин. Водители говорят, парковочных мест не хватает во всех районах Волгограда.

Волгоградцы говорят, проблема кроется в том, что вся центральная часть города, включая дороги, проектировались в советское время. Современность требует изменений. Обсуждают автомобилисты и опыт других регионов — в столице постепенно расширяют зону платных парковок. Волгоградцы к таким нововведением скорее не готовы.

Вопросу доступности парковочных мест сегодня специалисты уделяют серьезное внимание. В приоритете — социальные объекты. Так, например, у онкологического центра в Дзержинском районе Волгограда совсем недавно была организована стоянка. Ежедневно диспансер принимает около тысячи человек, многие из которых раньше испытывали постоянные проблемы с поиском мест для парковки. Сложная ситуация сегодня в Центральном районе Волгограда — на проспекте Ленина привычная полоса для парковки теперь предназначена только для движения общественного транспорта.

Дисциплинировать любителей бросать машину в крайней правой полосе — именно такую задачу ставят чиновники. Нарушителям штраф в размере полутора тысяч рублей. Кстати, найти такую машину будет не сложно, так как осенью здесь поставят камеры видеонаблюдения. Также припаркованную машину на выделенной полосе могут эвакуировать на штрафстоянку.