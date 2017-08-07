Нехватка парковочных мест в Волгограде становится проблемой для водителей

Ни одного свободного места. Сложная ситуация с парковками в центре Волгограда стала актуальной проблемой для водителей. Чего только стоит недавний случай, когда спор двух мужчин из-за удобной парковки обернулся перестрелкой. Ведь никто из автовладельцев не хочет уступать другому.
Инцидент произошел в начале недели во дворе дома по улице Зорге. В ходе ссоры мужчина произвел шесть выстрелов в соседа. Пострадавший был доставлен в больницу.
Каждый вечер обладатели личного транспорта идут на разные ухищрения, чтобы поставить свою «ласточку» поближе к подъезду, первым занять удобное местечко во дворе. Водители бросают автомобили на детских площадках, на тротуарах, словом, где попало, а зачастую и как попало. В итоге под окнами жилых домов выстаиваются вереницы машин. Водители говорят, парковочных мест не хватает во всех районах Волгограда.
Волгоградцы говорят, проблема кроется в том, что вся центральная часть города, включая дороги, проектировались в советское время. Современность требует изменений. Обсуждают автомобилисты и опыт других регионов — в столице постепенно расширяют зону платных парковок. Волгоградцы к таким нововведением скорее не готовы.
Вопросу доступности парковочных мест сегодня специалисты уделяют серьезное внимание. В приоритете — социальные объекты. Так, например, у онкологического центра в Дзержинском районе Волгограда совсем недавно была организована стоянка. Ежедневно диспансер принимает около тысячи человек, многие из которых раньше испытывали постоянные проблемы с поиском мест для парковки. Сложная ситуация сегодня в Центральном районе Волгограда — на проспекте Ленина привычная полоса для парковки теперь предназначена только для движения общественного транспорта.
Дисциплинировать любителей бросать машину в крайней правой полосе — именно такую задачу ставят чиновники. Нарушителям штраф в размере полутора тысяч рублей. Кстати, найти такую машину будет не сложно, так как осенью здесь поставят камеры видеонаблюдения. Также припаркованную машину на выделенной полосе могут эвакуировать на штрафстоянку.
По словам специалистов, выделенная полоса позволяет увеличить скорость общественного транспорта в два раза. А новая схема организации движения делает работу автобусов и маршрутного такси более четкой для пассажиров, но самое главное, безопасной для всех участников дорожного движения.