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11:43 (мск), источник: РИА Новости

Андрей Малахов написал заявление об увольнении, сообщил источник

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов написал заявление об увольнении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА Новости

«Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно», — отметил собеседник агентства.

Портал Starhit.ru (Андрей Малахов — главный редактор проекта «СтарХит») сообщил, что скоро у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. По информации источников, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бебиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск.

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В свою очередь, актер Станислав Садальский в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что его приглашали на съемки программы о Малахове «Прощай, Андрей», но он отказался.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не стали комментировать эту информацию.

Позже в СМИ начали появляться имена претендентов на место Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Сам Шепелев посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому «его мало» в новостях, могут смотреть также программу «Время» в 21:00, поскольку он сейчас ведет и ее.

Комментарии
22
Леонид Барковский
А нельзя. чтобы он Бузову с Лолитой прихватил с собой!
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Сергей Костенко
"1 канал", берите Малахова - который "Лошадиную силу" в колени втирает...
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Наталья Наталья
Хорошо бы сделать так,чтобы Бузову вообще больше было не видно!
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