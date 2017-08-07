Андрей Малахов написал заявление об увольнении, сообщил источник

Источник: РИА Новости

«Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно», — отметил собеседник агентства.

Портал Starhit.ru (Андрей Малахов — главный редактор проекта «СтарХит») сообщил, что скоро у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. По информации источников, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бебиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск.

В свою очередь, актер Станислав Садальский в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что его приглашали на съемки программы о Малахове «Прощай, Андрей», но он отказался.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не стали комментировать эту информацию.

Позже в СМИ начали появляться имена претендентов на место Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.