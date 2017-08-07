Андрей Малахов написал заявление об увольнении, сообщил источник
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов написал заявление об увольнении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов написал заявление об увольнении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно», — отметил собеседник агентства.
Портал Starhit.ru (Андрей Малахов — главный редактор проекта «СтарХит») сообщил, что скоро у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. По информации источников, именно
В свою очередь, актер Станислав Садальский в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что его приглашали на съемки программы о Малахове «Прощай, Андрей», но он отказался.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В
Позже в СМИ начали появляться имена претендентов на место Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.
Сам Шепелев посоветовал обратиться в