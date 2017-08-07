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13:26 (мск), источник: Вести Иркутск

Сдать клеща на анализ в Иркутске теперь можно только в будние дни

На пятидневку перешли и вирусологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии на улице Трилиссера, и Центр профилактики клещевых инфекций на улице Карла Маркса.

Дело в том, что меньше стало обращений по поводу укусов клещей. Специалисты напоминают, что при укусе кровососа нужно поместить в банку и принести на обследование. Ввести иммуноглобулин в случае, если выявят возбудитель энцефалита, необходимо в течение 72-х часов. Как сообщает Роспотребнадзор, за последнюю неделю с укусами клещей обратилось 309 человек. С начала сезона — почти 14 тысяч.

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