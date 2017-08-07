Маленькие самолеты и новые правила посадки спасут от распространения инфекций
Американские ученые смоделировали распространение патогенных микроорганизмов в салоне самолета и выделили условия, при которых риск заражения минимален.
Американские ученые смоделировали распространение патогенных микроорганизмов в салоне самолета и выделили условия, при которых риск заражения минимален.
О своей работе они рассказали в журнале Physical Review E.
Пассажирские авиаперевозки могут быть одним из самых быстрых способов распространения инфекционных заболеваний. Высокая вероятность заразиться от другого человека на борту возникает
Первым фактором стал размер самолета. Моделирование показало, что более безопасны рейсы, на которых летает менее 150 пассажиров. В этом случае ниже вероятность, что среди людей на борту окажется носитель заболевания, и меньше время, которое люди проводят близко друг к другу в очереди на посадку.
Вторым важным параметром авторы статьи называют способ рассадки. По их мнению, существующая система, когда за каждым пассажиром закреплено место в одном из классов самолета, увеличивает время, которое люди тратят на поиск своего места. В результате они дольше контактируют друг с другом. Более безопасной, по данным моделирования, была бы система, в которой пассажиры свободно выбирали бы место в одной половине самолета — справа или слева от прохода.