Маленькие самолеты и новые правила посадки спасут от распространения инфекций

Источник: Reuters

О своей работе они рассказали в журнале Physical Review E.

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Пассажирские авиаперевозки могут быть одним из самых быстрых способов распространения инфекционных заболеваний. Высокая вероятность заразиться от другого человека на борту возникает из-за того, что пассажиры долго находятся в замкнутом пространстве и часто являются жителями разных регионов мира, что повышает их уязвимость. Авторы исследования выделили два фактора, имеющих наибольшее значение для того, смогут ли люди на борту уберечься от заражения, если один из пассажиров является носителем заболевания.

Первым фактором стал размер самолета. Моделирование показало, что более безопасны рейсы, на которых летает менее 150 пассажиров. В этом случае ниже вероятность, что среди людей на борту окажется носитель заболевания, и меньше время, которое люди проводят близко друг к другу в очереди на посадку.