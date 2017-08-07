В Москве похоронили экс-солиста «Иванушек International» Яковлева
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Яковлев стал солистом группы «Иванушки International» в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году.
Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.
Проводить артиста в последний путь собрался узкий круг его близких друзей и родственников, около 20 человек, в том числе продюсер Игорь Матвиенко. Могилу, куда захоронили белую урну с прахом певца, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами. Яковлева проводили долгими аплодисментами.