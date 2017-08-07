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12:36 (мск), источник: РИА Новости

В Москве похоронили экс-солиста «Иванушек International» Яковлева

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости
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Яковлев стал солистом группы «Иванушки International» в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году.

Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

Проводить артиста в последний путь собрался узкий круг его близких друзей и родственников, около 20 человек, в том числе продюсер Игорь Матвиенко. Могилу, куда захоронили белую урну с прахом певца, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами. Яковлева проводили долгими аплодисментами.

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