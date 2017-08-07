Кристиан Бэйл потолстел до неузнаваемости ради роли политика Дика Чейни
В сети появились снимки американского актера Кристиана Бэйла, набравшего вес для новой роли.
В сети появились снимки американского актера Кристиана Бэйла, набравшего вес для новой роли.
Фотографии были опубликованы в Twitter.
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В 2004 году Бэйл похудел до 55 килограммов ради ленты «Машинист», после чего ему пришлось набрать почти 45 килограммов для главной роли в фильме «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана.
76-летний Дик Чейни — республиканец, который работал в администрациях четырех президентов США. Был