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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Кристиан Бэйл потолстел до неузнаваемости ради роли политика Дика Чейни

В сети появились снимки американского актера Кристиана Бэйла, набравшего вес для новой роли.

Фотографии были опубликованы в Twitter.

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43-летний актер сыграет бывшего вице-президента США Чейни в ленте кинематографиста Адама Маккея, с которым ранее Бэйл работал на съемках «Игры на понижение». Название картины, а также дата выхода пока неизвестны.

В январе 2016-го стало известно, что актер отказался от роли итальянского конструктора и автогонщика Энцо Феррари из-за необходимости набрать вес.

В 2004 году Бэйл похудел до 55 килограммов ради ленты «Машинист», после чего ему пришлось набрать почти 45 килограммов для главной роли в фильме «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана.

76-летний Дик Чейни — республиканец, который работал в администрациях четырех президентов США. Был вице-президентом при Джордже Буше-младшем (2001−2009 годы), а также дважды исполняющим обязанности президента, когда Бушу проводили процедуры, требующие общего наркоза.

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