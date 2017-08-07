300-летие Искитима начали праздновать жители города

В этот день горожане несли цветы к монументам в сквере АО «Искитмицемент», в микрорайоне Ложок, на аллее Славы около музея, к памятнику воинам-интернационалистам и жертвам радиационной катастрофы у военкомата.

Почтить память искитимцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, пришли жители города разных поколений и возрастов.

В вахте памяти принимают участие воспитанники объединения «Союз ВДВ «Голубые молнии», военно-патриотической школы «Патриоты России» ЦДО Искитима.

— В этом году исполняется 80 лет Новосибирской области и 300 лет Искитиму Сергей Завражин глава города

— Здесь, у подножия воинам-искитмицам, погибшим в Великой Отечественной войне, мы держим связующую нить поколений. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, кто стал примером доблести, высокого патриотизма и духовного величия.

Старшее поколение представляла ветеран труда, член городского Совета ветеранов Валентина Афоничева. Валентина Матвеевна говорила о том, что сейчас на искитимской земле живет шестое поколение. Детям войны выпало много испытаний, но они жили и трудились для того, чтобы процветал родной край и город. И эту эстафету они передают свои внукам и правнукам.

Молодое поколение представлял золотой медалист, выпускник школы № 3, первокурсник факультета журналистики НГУ Александр Комаров. «Мы не должны забывать о тех страшных событиях Великой Отечественной войны, чтобы это горе не повторилось снова, — уверен Александр. — Сейчас обстановка в мире напряжена, но мы можем повлиять на ход мировой истории, не допустить войны».

Минутой молчания участники «Переклички поколений» почтили память земляков, отдавших свою жизнь, защищая рубежи родной земли. А затем возложили цветы к мемориалу.