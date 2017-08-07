В Челябинске могут запустить метробусы

Источник: Uralpress.ru

С просьбой организовать в городе скоростные автобусы или метробусы к главе Челябинска обратилась общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

«В настоящее время скоростной автобус — самый дешевый из существующих скоростных видов транспорта. Переняв положительный опыт таких мировых городов как Бостон, Лос-Анджелес, Стамбул, где внедрены системы скоростного автобуса, Челябинск покажет пример другим российским городам», — прокомментировал позицию инициатор обращения, руководитель отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.

Запустить метробусы общественники просят в Тракторозаводском, Курчатовском и Советском районах, соединив их таким образом с центром города. В период дорожной революции здесь значительно расширили проезжую часть, и сегодня на ней не сложно организовать выделенные полосы.

В администрации обращение общественников уже рассмотрели и пообещали изучить зарубежный опыт и внести как одно из предложений для внедрения к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.