Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
"Возможности ухода РФ из Крыма нет": СМИ в США о новых санкциях
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
11Мрамор Микеланджело
17:36 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В 2017 году в Казани по плану диспансеризацию должны пройти более 200 тыс. человек

(Город Казань KZN.RU, 7 августа, Антон Ноздрин). В 2017 году план по диспансеризации жителей Казани составляет 205 тысяч 690 человек. За первое полугодие диспансеризацию прошли 97 тыс. 165 человек. Труднее всего привлечь на профилактическое обследование лиц трудоспособного возраста, рассказал на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По его словам, профилактика является перспективным способом снижения инвалидизации и увеличения продолжительности жизни. При этом наиболее эффективным направлением считается метод вторичной профилактики — диспансеризации. Так, только за первое полугодие в ходе диспансеризации у казанцев выявлены 71 тыс.268 заболеваний.

Количество горожан, проходящих профилактическое обследование, ежегодно растет. Если в 2013 году диспансеризацию прошло более 78 тысяч человек, то в 2016 — уже более 177 тысяч. «На сегодня для нас актуальной задачей является привлечение на профилактические мероприятия лиц трудоспособного возраста. К сожалению, на практике часто эта категория граждан из-за своей загруженности обращается за медицинской помощью на стадии стойких изменений со стороны здоровья. Они попадают в критическом состоянии в стационары с такими серьезными заболеваниями, как инфаркт, инсульт, которые являются следствием несвоевременно выявленных и нелеченых заболеваний», — отметил начальник управления.

И. Халфиев отметил, что в этом вопросе не хватает содействия со стороны некоторых руководителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса. По мнению руководителя ведомства, работодатели должны заботиться о здоровье своих работников и способствовать организации профилактических осмотров. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в таких случаях необходимо обращаться в интернет-приемную мэрии города. «Мы своевременно будем реагировать на обращения и обязательно найдем общий язык со всеми руководителями, чтобы и в их коллективах диспансеризация проходила своевременно», — отметил глава города.

По словам начальник управления здравоохранения, горожан на диспансеризацию приглашают несколькими способами. В частности, это делают медработники при обращении в поликлинику по какому-либо поводу, приглашают жителей по телефону, зовут через средства массовой информации. Включились в эту работу и страховые компании. «Но нельзя сохранить здоровье человека, если он сам своевременно не обращается в медицинское учреждение и не принимает профилактических мер», — сказал И. Халфиев и призвал горожан активнее проходить профилактические осмотры.

И. Метшин отметил, что современная медицина обладает большими возможностями для выявления на ранних стадиях заболеваний, которые можно излечить. «Мы видим, что люди начали менять свое отношение. За последние годы более чем в два раза выросло количество людей, которые своевременно проходят диспансеризацию. Радует, что в этом году мы можем охватить диспансеризацией рекордное количество жителей. За каждой цифрой, каждой диагностикой стоит сохраненная жизнь», — подчеркнул мэр Казани.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани откроется выставка акварельных картин «Равновесие»
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
В Минобрнауки назвали любимые книги россиян
На Украине задержан предполагаемый распространитель вируса Petya
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь