В 2017 году в Казани по плану диспансеризацию должны пройти более 200 тыс. человек

По его словам, профилактика является перспективным способом снижения инвалидизации и увеличения продолжительности жизни. При этом наиболее эффективным направлением считается метод вторичной профилактики — диспансеризации. Так, только за первое полугодие в ходе диспансеризации у казанцев выявлены 71 тыс.268 заболеваний.
Количество горожан, проходящих профилактическое обследование, ежегодно растет. Если в 2013 году диспансеризацию прошло более 78 тысяч человек, то в 2016 — уже более 177 тысяч. «На сегодня для нас актуальной задачей является привлечение на профилактические мероприятия лиц трудоспособного возраста. К сожалению, на практике часто эта категория граждан из-за своей загруженности обращается за медицинской помощью на стадии стойких изменений со стороны здоровья. Они попадают в критическом состоянии в стационары с такими серьезными заболеваниями, как инфаркт, инсульт, которые являются следствием несвоевременно выявленных и нелеченых заболеваний», — отметил начальник управления.
И. Халфиев отметил, что в этом вопросе не хватает содействия со стороны некоторых руководителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса. По мнению руководителя ведомства, работодатели должны заботиться о здоровье своих работников и способствовать организации профилактических осмотров. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в таких случаях необходимо обращаться в интернет-приемную мэрии города. «Мы своевременно будем реагировать на обращения и обязательно найдем общий язык со всеми руководителями, чтобы и в их коллективах диспансеризация проходила своевременно», — отметил глава города.
По словам начальник управления здравоохранения, горожан на диспансеризацию приглашают несколькими способами. В частности, это делают медработники при обращении в поликлинику по какому-либо поводу, приглашают жителей по телефону, зовут через средства массовой информации. Включились в эту работу и страховые компании. «Но нельзя сохранить здоровье человека, если он сам своевременно не обращается в медицинское учреждение и не принимает профилактических мер», — сказал И. Халфиев и призвал горожан активнее проходить профилактические осмотры.
И. Метшин отметил, что современная медицина обладает большими возможностями для выявления на ранних стадиях заболеваний, которые можно излечить. «Мы видим, что люди начали менять свое отношение. За последние годы более чем в два раза выросло количество людей, которые своевременно проходят диспансеризацию. Радует, что в этом году мы можем охватить диспансеризацией рекордное количество жителей. За каждой цифрой, каждой диагностикой стоит сохраненная жизнь», — подчеркнул мэр Казани.