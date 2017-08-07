В 2017 году в Казани по плану диспансеризацию должны пройти более 200 тыс. человек

Источник: Город Казань.KZN.RU

По его словам, профилактика является перспективным способом снижения инвалидизации и увеличения продолжительности жизни. При этом наиболее эффективным направлением считается метод вторичной профилактики — диспансеризации. Так, только за первое полугодие в ходе диспансеризации у казанцев выявлены 71 тыс.268 заболеваний.

Количество горожан, проходящих профилактическое обследование, ежегодно растет. Если в 2013 году диспансеризацию прошло более 78 тысяч человек, то в 2016 — уже более 177 тысяч. «На сегодня для нас актуальной задачей является привлечение на профилактические мероприятия лиц трудоспособного возраста. К сожалению, на практике часто эта категория граждан из-за своей загруженности обращается за медицинской помощью на стадии стойких изменений со стороны здоровья. Они попадают в критическом состоянии в стационары с такими серьезными заболеваниями, как инфаркт, инсульт, которые являются следствием несвоевременно выявленных и нелеченых заболеваний», — отметил начальник управления.

И. Халфиев отметил, что в этом вопросе не хватает содействия со стороны некоторых руководителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса. По мнению руководителя ведомства, работодатели должны заботиться о здоровье своих работников и способствовать организации профилактических осмотров. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в таких случаях необходимо обращаться в интернет-приемную мэрии города. «Мы своевременно будем реагировать на обращения и обязательно найдем общий язык со всеми руководителями, чтобы и в их коллективах диспансеризация проходила своевременно», — отметил глава города.

По словам начальник управления здравоохранения, горожан на диспансеризацию приглашают несколькими способами. В частности, это делают медработники при обращении в поликлинику по какому-либо поводу, приглашают жителей по телефону, зовут через средства массовой информации. Включились в эту работу и страховые компании. «Но нельзя сохранить здоровье человека, если он сам своевременно не обращается в медицинское учреждение и не принимает профилактических мер», — сказал И. Халфиев и призвал горожан активнее проходить профилактические осмотры.