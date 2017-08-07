Ректор Крымского университета написал заявление об уходе, сообщил источник

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, настаивавший на отставке Донича, сказал, что решение о его увольнении будет принято до начала нового учебного года.

«Сергей Донич написал заявление об уходе», — сообщил источник.

На данный момент комментарием по поводу отставки ректора со стороны Министерства образования РФ, которое курирует университет, РИА Новости не располагает.