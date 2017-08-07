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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Ректор Крымского университета написал заявление об уходе, сообщил источник

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, настаивавший на отставке Донича, сказал, что решение о его увольнении будет принято до начала нового учебного года.

«Сергей Донич написал заявление об уходе», — сообщил источник.

На данный момент комментарием по поводу отставки ректора со стороны Министерства образования РФ, которое курирует университет, РИА Новости не располагает.

Аксенов ранее настаивал на уходе в отставку ректора КФУ Донича, назвав его «гирями на ногах вуза». Глава Крыма неоднократно подвергал критике руководство университета за неэффективность работы. Донич писать заявление об уходе отказался, сославшись на то, что кадровое решение принимает министерство образования и науки РФ.

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