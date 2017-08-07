Гидрометцентр: В последний раз такая жара в Крыму стояла 7 лет назад
Небольшое похолодание придет на полуостров через неделю.
Небольшое похолодание придет на полуостров через неделю.
Жара в Крыму продержится до конца рабочей недели. С 14 августа жители и гости полуострова почувствуют прохладу.
— Жара будет уходить постепенно. До среды (9 августа — авт.) ожидается +38…+40 градусов, в последующие дни с 10 по 13 августа станет прохладнее на
В гидрометцентре отметили, что в последний раз такие высокие температуры воздуха в августе были зафиксированы в 2010 году.
Напомним, море в Крыму прогрелось до +27. Теплее всего в Черноморском и Керченском проливе.