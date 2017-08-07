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12:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр: В последний раз такая жара в Крыму стояла 7 лет назад

Небольшое похолодание придет на полуостров через неделю.

Жара в Крыму продержится до конца рабочей недели. С 14 августа жители и гости полуострова почувствуют прохладу.

— Жара будет уходить постепенно. До среды (9 августа — авт.) ожидается +38…+40 градусов, в последующие дни с 10 по 13 августа станет прохладнее на два-три градуса, а со следующей неделе — еще на пять-шесть градусов. Придет ощущение прохлады. На улице будет стоять не 40-градусная жара, столбики термометров остановятся на отметке +27…+32 градуса, — сообщила «Комсомольской правде — Крым» в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В гидрометцентре отметили, что в последний раз такие высокие температуры воздуха в августе были зафиксированы в 2010 году.

Напомним, море в Крыму прогрелось до +27. Теплее всего в Черноморском и Керченском проливе.

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