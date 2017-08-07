Где в Воронеже с 7 и 8 августа временно отключат горячую воду
В Воронежской области продолжаются плановые работы на теплосетях и связанные с этим временные отключения горячей воды.
В Воронежской области продолжаются плановые работы на теплосетях и связанные с этим временные отключения горячей воды.
В этот раз в список вошли дома всего в двух районах: Коминтерновском и Левобережном. «Вести-Воронеж» изучили перечень, опубликованные мэрией.
Коминтерновский район
С 7 по 12 августа.
ул. Шишкова: 1, 4, 4а, 6, 8;.
ул. Л. Рябцевой: 28, 28а, 48/1, 50;.
пр. Труда: 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8 В, 151, 155, 157, 159;.
ул. 9 Января: 87, 110;.
ул. Карпинского: 1, 2, 3, 4, 5;.
ул. Геращенко: 1, 3, 4;.
ул. Загородная: 7, 7а, 15;.
ул. Керамическая: 31, 33, 42;.
ул. Подклетенская: 19, 21;.
пер. Политехнический: 1, 2, 3, 10;.
пер. Автогенный: 9, 11а, 13, 21;.
ул. Багрицкого: 1;.
ул. Машиностроителей, 13/1, 45;.
ул. Электросигнальная: 4;.
ул. Красных зорь, 38;.
ул. Солнечная: 23, 27, 10;.
проезд Ясный, 4;.
Московский пр.: 28, 30;.
ул. 45 Стр. Дивизии: 226, 226а, 226 В, 226д, 247/1, 247/2, 247 г, 247е, 251а, 251д, 253, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;.
ул. 9 января: 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233 В, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;.
ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/3, 223 В, 225, 225а, 225в;.
ул. А. Овсеенко: 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13;.
пер. Рамонский: 2;.
пер. Аннинский: 1.
С 8 по 18 августа.
ул. Машиностроителей: 82б.
Левобережный район
С 7 по 21 августа.
ул. Димитрова: 126, 130, 132, 132а, 134, 136, 136а, 142, 144.