В Воронеже на улице Маршака провалился асфальт
Причина — течь на сетях водоснабжения РВК «Воронеж».
Причина — течь на сетях водоснабжения РВК «Воронеж».
Асфальт провалился на улице Маршака в районе пересечения с улицей Юлюса Янониса. Причина провала — течь на сетях водоснабжения РВК «Воронеж».. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Городские власти попросили сотрудников РВК «Воронеж» обследовать сети и устранить провал в ближайшее время. Сотрудники администрации напомнили, что провал асфальта не зависит от ремонта дороги. Работы по устранению подобных провалов выполняются за счёт средств собственников сетей,