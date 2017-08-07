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12:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на улице Маршака провалился асфальт

Причина — течь на сетях водоснабжения РВК «Воронеж».

Асфальт провалился на улице Маршака в районе пересечения с улицей Юлюса Янониса. Причина провала — течь на сетях водоснабжения РВК «Воронеж».. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе горадминистрации, провал на улице Маршака заметили сотрудники воронежской мэрии в понедельник, 7 августа.

Городские власти попросили сотрудников РВК «Воронеж» обследовать сети и устранить провал в ближайшее время. Сотрудники администрации напомнили, что провал асфальта не зависит от ремонта дороги. Работы по устранению подобных провалов выполняются за счёт средств собственников сетей, из-за которых провалился асфальт.

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