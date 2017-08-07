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13:08 (мск), источник: Informburo.kz

Отец попавшей в беду в Бахрейне астанчанки рассказал о её возвращении

Отец Тагины Хайтметовой признался, что был в шоке, когда узнал, что дочь улетела в Бахрейн. Заявление писать родители пока не собираются.

27 июля 24-летняя астанчанка Тайгина Хайтметова, не сообщив родителям, вылетела в Дубай, после чего направилась в Бахрейн. На следующий день, связавшись с семьёй, сказала, что устроилась в гостиницу горничной. 29 июля девушка перестала выходить на связь, а 1 августа отец Тагины Хайтметовой обратился в МИД РК с просьбой помочь найти дочь.

Как сообщил Sputniknews, спустя два дня неизвестная девушка вышла на связь с матерью Тагины Хайтметовой, заявив, что сама попала в сексуальное рабство в Бахрейне, у неё отобрали документы и не выпускают из гостиницы. Неизвестная собеседница предположила, что такая же участь могла настигнуть и Тагину Хайтметову.

Сегодня, 7 августа, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ануар Жайнаков сообщил, что Тагина Хайтметова самостоятельно вернулась в Казахстан, но «получила серьёзную психологическую травму и нуждается в поддержке». Подтверждение тому, что девушку удерживали в Бахрейне насильно, представитель МИД РК пока не даёт.

«У меня пока нет таких данных, что её насильно удерживали. Пока она ничего никому не говорит. Детали обстоятельств произошедшего нам не известны. Со своей стороны мы готовы оказать содействие нашей гражданке, если она решит обратиться с заявлением на тех лиц, которые, возможно, насильно её удерживали в Бахрейне. В данном случае они могут обратиться в МИД РК, мы заявление передадим в посольство, они направят это заявление в органы Бахрейна. Есть определённые процедуры, ряд документов, которые необходимы для заведения уголовного дела. Если все материалы будут представлены, я думаю, что мы привлечём к ответственности виновных. Но только в том случае, если девушка сама решит обратиться с заявлением на кого-либо», — сказал Ануар Жайнаков.

Он отметил, что родители девушки находятся с ним на связи и информируют о её самочувствии. Других обращений от казахстанцев в МИД пока не поступало.

«Если к нам поступит обращение человека, который нуждается в помощи, мы проведём все необходимые мероприятия. Говорить о том, что кто-то ещё был задержан там, не могу. Пока никаких обращений о помощи не поступило», — добавил Ануар Жайнаков.

Отец Тагины Хайтметовой рассказал о состоянии дочери. Мужчина признался, что был в шоке, когда узнал, что девушка улетела именно в Бахрейн, никому ничего не сказав. Он добавил, что Тагина связалась с «работодателем» через интернет. Почему она совершила такой поступок, он объяснить пока не может.

«Кто его знает! Так получилось, глупо поступила. Наивная чересчур. Поверила. Сам удивляюсь, почему именно туда. Есть же другие места. Я вообще в шоке был, когда она уехала, я же знаю эти места. Предупреждайте всех, чтобы не ехали, не клевали на удочку, на всю эту интернет-беду», — сказал отец девушки Махмуд.

О деталях произошедшей ситуации мужчина говорить отказался, так как сам ещё не знает подробностей.

«Я с ней ещё не разговаривал на эту тему. Мы сами ещё ничего не знаем. Она вчера после обеда приехала, простывшая, температура была. Дома лежит, отдыхает. Я на работе сейчас, ничего не знаю. С женой разговаривал, как она. Встала, говорит, чай пьёт. У неё сейчас стресс. Да и отцу же такое не расскажешь», — поведал отец девушки.

Он добавил, что завтра планирует отправить супругу и дочь на юг Казахстана, на родину.

«Завтра собираются уезжать. Хочу их домой отправить на родину. Пускай отдохнут там», — сказал мужчина.

Заявление на людей, от которых пострадала Тагина, семья пока писать не собирается.

«Нам из МИДа звонили, говорили, что могут помочь с заявлением. Им рахмет. Пока ничего не хочу. И так она говорит, “зачем вы заявление писали, всю жизнь мне испортили”. Весь Казахстан об этом узнал. Плачет тоже. Мы и так её еле успокаиваем. Сейчас она дома, приходит в себя», — заключил отец Тагины.

В сентябре прошлого года в сексуальное рабство в Бахрейне попала 18-летняя карагандинка. По словам девушки, её туда увезли обманом, забрали паспорт и заставляли заниматься проституцией. В Казахстане её ждали двухлетний ребёнок и мама. При содействии казахстанских дипломатов она была вызволена из беды и возвратилась на родину. В МИД не стали опровергать информацию о том, что в сексуальном рабстве в Бахрейне помимо 18-летней карагандинки находились ещё несколько казахстанок.

«Возможно. Нередко бывают случаи, когда наши девушки оказываются жертвами преступников, которые заманивают их под предлогом трудоустройства. При выявлении таких фактов реагируют незамедлительно и посольство, и Министерство иностранных дел», — сказал Ануар Жайнаков.

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