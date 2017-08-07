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12:42 (мск), источник: Kazinform

Три поселка сменят названия в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Изменятся названия трех поселков в Карагандинской области — село Щербаковское, поселок Киевка и село Дальнее. Передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Решение о переименовании поселков приняла ономастическая комиссия. Три села находятся в Нуринском и Осакаровском районах.

«Уже этой осенью село Щербаковское Нуринского района станет селом Кайнар, поселок Киевка переименуют в поселок Нура, а село Дальнее Осакаровского района станет селом Аманконыр», — прокомментировали в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Сейчас в отделе ономастики управления по развитию языков Карагандинской области готовят проект переименований. Его согласование и утверждение займет от полутора до двух месяцев. Также комиссия решила сменить названия 45 улиц в разных сельских округах Нуринского района. Проект готов и направлен в районы.

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