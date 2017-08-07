Три поселка сменят названия в Карагандинской области

Решение о переименовании поселков приняла ономастическая комиссия. Три села находятся в Нуринском и Осакаровском районах.

«Уже этой осенью село Щербаковское Нуринского района станет селом Кайнар, поселок Киевка переименуют в поселок Нура, а село Дальнее Осакаровского района станет селом Аманконыр», — прокомментировали в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Сейчас в отделе ономастики управления по развитию языков Карагандинской области готовят проект переименований. Его согласование и утверждение займет от полутора до двух месяцев. Также комиссия решила сменить названия 45 улиц в разных сельских округах Нуринского района. Проект готов и направлен в районы.