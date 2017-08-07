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12:56 (мск), источник: РИА Крым

В октябре Крым посетит группа бизнесменов из Норвегии — Гемпель

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости (Крым). В октябре в рамках проекта «Народная дипломатия» в Крым прибудет группа предпринимателей из Норвегии.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель Региональной немецкой национально-культурной автономии Крыма, заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель.

В составе группы будут немцы, граждане Норвегии. Эта группа будет состоять в основном из представителей бизнеса. Они были у нас недавно, первый шаг сделали два человека. Теперь они при поддержке Посольства Российской Федерации в Норвегии (им оказали визовую поддержку) приедут на восемь дней, — рассказал общественник.

Ранее Гемпель сообщил, что намерен предложить жителям Норвегии сформировать собственную группу для посещения Крыма, и отметил, что крымчанам важно иметь народных дипломатов в Норвегии. В свою очередь посетивший Крым осенью 2016 года в рамках проекта «Народная дипломатия» предприниматель из Норвегии, этнический немец Хенрик Вебер поддержал эту инициативу.

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