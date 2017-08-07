В октябре Крым посетит группа бизнесменов из Норвегии — Гемпель

В составе группы будут немцы, граждане Норвегии. Эта группа будет состоять в основном из представителей бизнеса. Они были у нас недавно, первый шаг сделали два человека. Теперь они при поддержке Посольства Российской Федерации в Норвегии (им оказали визовую поддержку) приедут на восемь дней, — рассказал общественник.