В октябре Крым посетит группа бизнесменов из Норвегии — Гемпель
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости (Крым). В октябре в рамках проекта «Народная дипломатия» в Крым прибудет группа предпринимателей из Норвегии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости (Крым). В октябре в рамках проекта «Народная дипломатия» в Крым прибудет группа предпринимателей из Норвегии.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель Региональной немецкой
В составе группы будут немцы, граждане Норвегии. Эта группа будет состоять в основном из представителей бизнеса. Они были у нас недавно, первый шаг сделали два человека. Теперь они при поддержке Посольства Российской Федерации в Норвегии (им оказали визовую поддержку) приедут на восемь дней, — рассказал общественник.
Ранее Гемпель сообщил, что намерен предложить жителям Норвегии сформировать собственную группу для посещения Крыма, и отметил, что крымчанам важно иметь народных дипломатов в Норвегии. В свою очередь посетивший Крым осенью 2016 года в рамках проекта «Народная дипломатия» предприниматель из Норвегии, этнический немец Хенрик Вебер поддержал эту инициативу.