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15:51 (мск), источник: Калининград.Ru

На пляже в Пионерском поставили новый спасательный пост

На пляже в Пионерском установили новый спасательный пост. Двухъярусное строение синего цвета расположено в районе соснового бора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

На посту работают 12 квалифицированных матросов-спасателей. Конструкция доукомплектовывается камерами видеонаблюдения и электронным табло, на котором будет указана информация о метеоусловиях и правилах поведения на воде.

Пионерский востребован среди приезжающих на побережье, и инфраструктуру надо усовершенствовать. Особый контроль — за безопасностью отдыха на берегу и в море. Установка нового спасательного поста, видеонаблюдения — дополнительная гарантия того, что курортный сезон не омрачится происшествиями, — отметил врио главы администрации Пионерского округа Евгений Михейкин.

В 2017 году самое большое количество отдыхающих было зафиксировано 30 июля. В этот день температура воздуха прогрелась до +27°C. Тогда курорт посетило около 15 тысяч человек.

На обустройство пляжей в приморских населённых пунктах из областного бюджета направили 15 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены на организацию освещения и видеонаблюдения на пляжах и променадах, установку громкоговорящей связи, оснащение спасательных постов, а также на установку кабин для переодевания, информационных щитов и урн. Пионерский получил из региональной казны три миллиона рублей.

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