На пляже в Пионерском поставили новый спасательный пост

На посту работают 12 квалифицированных матросов-спасателей. Конструкция доукомплектовывается камерами видеонаблюдения и электронным табло, на котором будет указана информация о метеоусловиях и правилах поведения на воде.

Пионерский востребован среди приезжающих на побережье, и инфраструктуру надо усовершенствовать. Особый контроль — за безопасностью отдыха на берегу и в море. Установка нового спасательного поста, видеонаблюдения — дополнительная гарантия того, что курортный сезон не омрачится происшествиями, — отметил врио главы администрации Пионерского округа Евгений Михейкин.

В 2017 году самое большое количество отдыхающих было зафиксировано 30 июля. В этот день температура воздуха прогрелась до +27°C. Тогда курорт посетило около 15 тысяч человек.