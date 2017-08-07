На пляже в Пионерском поставили новый спасательный пост
На пляже в Пионерском установили новый спасательный пост. Двухъярусное строение синего цвета расположено в районе соснового бора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
На пляже в Пионерском установили новый спасательный пост. Двухъярусное строение синего цвета расположено в районе соснового бора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
На посту работают 12 квалифицированных
Пионерский востребован среди приезжающих на побережье, и инфраструктуру надо усовершенствовать. Особый контроль — за безопасностью отдыха на берегу и в море. Установка нового спасательного поста, видеонаблюдения — дополнительная гарантия того, что курортный сезон не омрачится происшествиями, — отметил врио главы администрации Пионерского округа Евгений Михейкин.
В 2017 году самое большое количество отдыхающих было зафиксировано 30 июля. В этот день температура воздуха прогрелась до +27°C. Тогда курорт посетило около 15 тысяч человек.
На обустройство пляжей в приморских населённых пунктах из областного бюджета направили 15 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены на организацию освещения и видеонаблюдения на пляжах и променадах, установку громкоговорящей связи, оснащение спасательных постов, а также на установку кабин для переодевания, информационных щитов и урн. Пионерский получил из региональной казны три миллиона рублей.