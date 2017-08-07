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13:08 (мск), источник: Volga News

В Самарской области местами пройдут дожди и грозы

В регионе в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди и грозы, сообщают в Приволжском УГМС.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 7 августа, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 27… 32 °C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

Во вторник, 8 августа, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью столбик термометра опустится от 19 до 14 °C, днем поднимется от 24 до 29 °C. Ветер юго-западный 6−11 м/с.

В среду, 9 августа, ожидаются аналогичные погодные условия.

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 0,5 градуса выше средних многолетних значений.

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