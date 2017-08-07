В Самарской области местами пройдут дожди и грозы
В регионе в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди и грозы, сообщают в Приволжском УГМС.
В регионе в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди и грозы, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 7 августа, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 27… 32 °C. Ветер
Во вторник, 8 августа, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью столбик термометра опустится от 19 до 14 °C, днем поднимется от 24 до 29 °C. Ветер
В среду, 9 августа, ожидаются аналогичные погодные условия.
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 0,5 градуса выше средних многолетних значений.