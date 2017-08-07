Ночью 9 августа в центре Омска временно ограничат движение транспорта
Причина в проведении работ по демонтажу линий контактной сети троллейбусов.
Причина в проведении работ по демонтажу линий контактной сети троллейбусов.
Ночью 9 августа в центре Омска временно ограничат движение транспорта, сообщает
В среду, 9 августа, с 00.00 до 03.00 будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Партизанской до улицы Лермонтова. На период проведения работ будут выставлены необходимые временные дорожные знаки.
Департамент транспорта администрации города просит омичей с пониманием отнестись к временным неудобствам.