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16:08 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области фонд защиты дольщиков заработает в конце октября

Компенсационный фонд защиты участников долевого строительства начнет принимать взносы от застройщиков с конца октября 2017 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Ярослав Кулик.

Источник: Городской репортер

Фонд защиты дольщиков станет первой публичной правовой компанией в России.

«Учредителем на 100% будет государство, что означает высокие требования к прозрачности деятельности и жесткий контроль за расходованием средств», — отметил Ярослав Кулик.

С момента начала работы фонда рынок долевого строительства разделится на три сегмента. В первый войдут объекты жилищного строительства, привлечение средств на которые началось еще до 1 января 2014 года. Второй сегмент — сделки, которые обеспечены страхованием. В третий сегмент войдут все новые проекты, регистрация ДДУ в которых потребует взносов застройщиков в фонд.

Напомним, как ранее сообщал «Городской репортер», фонд создается путем преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в публично-правовую компанию, учредителем которой будет являться Российская Федерация. Процедура должна быть завершена в течение 90 дней с даты вступления закона в силу.

Застройщики будут обязаны делать обязательные взносы в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве по всем объектам, в которых договор с первым дольщиком представлен на госрегистрацию после даты регистрации фонда.

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