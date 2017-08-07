В Ростовской области фонд защиты дольщиков заработает в конце октября

Источник: Городской репортер

Фонд защиты дольщиков станет первой публичной правовой компанией в России.

«Учредителем на 100% будет государство, что означает высокие требования к прозрачности деятельности и жесткий контроль за расходованием средств», — отметил Ярослав Кулик.

С момента начала работы фонда рынок долевого строительства разделится на три сегмента. В первый войдут объекты жилищного строительства, привлечение средств на которые началось еще до 1 января 2014 года. Второй сегмент — сделки, которые обеспечены страхованием. В третий сегмент войдут все новые проекты, регистрация ДДУ в которых потребует взносов застройщиков в фонд.

Напомним, как ранее сообщал «Городской репортер», фонд создается путем преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в публично-правовую компанию, учредителем которой будет являться Российская Федерация. Процедура должна быть завершена в течение 90 дней с даты вступления закона в силу.