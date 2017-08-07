В Ростовской области фонд защиты дольщиков заработает в конце октября

Фонд защиты дольщиков станет первой публичной правовой компанией в России.
«Учредителем на 100% будет государство, что означает высокие требования к прозрачности деятельности и жесткий контроль за расходованием средств», — отметил Ярослав Кулик.
С момента начала работы фонда рынок долевого строительства разделится на три сегмента. В первый войдут объекты жилищного строительства, привлечение средств на которые началось еще до 1 января 2014 года. Второй сегмент — сделки, которые обеспечены страхованием. В третий сегмент войдут все новые проекты, регистрация ДДУ в которых потребует взносов застройщиков в фонд.
Напомним, как ранее сообщал «Городской репортер», фонд создается путем преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в публично-правовую компанию, учредителем которой будет являться Российская Федерация. Процедура должна быть завершена в течение 90 дней с даты вступления закона в силу.
Застройщики будут обязаны делать обязательные взносы в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве по всем объектам, в которых договор с первым дольщиком представлен на госрегистрацию после даты регистрации фонда.