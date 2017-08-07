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13:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пыльная буря и жара ожидаются в двух областях Казахстана

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Госметеослужба «Казгидромет» предупреждает о сильных ветрах и жаре на территории двух областей Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

«Восьмого-десятого августа в Кызылординской области местами ожидаются восточный, северо-восточный ветер 15−20 м/с, 8 августа порывы 25 м/с, 9—10 августа порывы 23−28 м/с, пыльная буря», — говорится в распространённом штормовом предупреждении.

Кроме того, днем 8 августа в Костанайской области ожидается местами ветер 15−20 м/с, сильная жара до 33−38 градусов.

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