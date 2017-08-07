Пыльная буря и жара ожидаются в двух областях Казахстана
АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Госметеослужба «Казгидромет» предупреждает о сильных ветрах и жаре на территории двух областей Казахстана.
АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Госметеослужба «Казгидромет» предупреждает о сильных ветрах и жаре на территории двух областей Казахстана.
«Восьмого-десятого августа в Кызылординской области местами ожидаются восточный,
Кроме того, днем 8 августа в Костанайской области ожидается местами ветер 15−20 м/с, сильная жара до 33−38 градусов.