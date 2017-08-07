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13:36 (мск), источник: Publika.md

7 августа произойдет частичное лунное затмение

В понедельник, 7 августа, тень от Земли закроет Луну на четверть. Об этом сообщает «Сегодня».

Источник: Publika.md

Отмечается, что затмение продлится почти два часа.

Тень от Земли закроет южную четвертинку полной Луны, а освещенная часть возле границы тени покраснеет.

Без специальных приборов полутеневую и частичную фазу затмения можно будет наблюдать на большей части Европы, Азии, в Австралии, Африке, в западной части Южной Америки и Антарктиде.

Лучше всего затмение будет видно в 21:20 по киевскому времени.

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