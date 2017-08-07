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13:42 (мск), источник: Вести - Красноярск

Карта разбитых дорог Красноярска пополнилась новыми участками

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Карта убитых дорог» провели рейд по Красноярску и выявили ряд нарушений на городских улицах.

Проект «Карта убитых дорог» работает с февраля 2017 года. За это время в чёрный список попали более 20 тысяч проблемных участков. Лишь около двух тысяч из них в планы на ремонт. Его приоритеты, кстати, определяют горожане, которые выкладывают фотографии разбитого асфальта на сайт Народного фронта и проводят голосование. Таким образом формируется рейтинг, его передают в руки чиновников.

«Что касается Красноярска, то здесь добавлены 207 убитых участков, это те дороги, за которые проголосовали граждане и которые, по их мнению, нужно ремонтировать. Известно, что из этих дорог 110 вошли в план ремонта, 23 отремонтированы, на 52 проведён ямочный ремонт», — пояснил эксперт дорожной службы ОНФ «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Наибольшее количество голосов набрала улица 78 Добровольческой бригады. Проверка экспертов показывает недочёты в работе красноярских дорожников. «Эта улица выполнена в рамках текущего контракта, 678 квадратных метров дорожного покрытия отремонтировано. В планах в рамках программы “Безопасные и качественные дороги” работы по ремонту этой улицы стоят в 18−19 году. После обнаружения этой ямы будут установлены знаки и выполнены работы по устранению», — сообщил начальник отдела технадзора за капремонтом МКУ УДИБ Сергей Чеботарёв.

Следующий участок — гарантийный, на улице Водопьянова. Здесь, жалуются местные жители, уже больше трёх лет не ремонтируют яму, глубина которой 11 сантиметров. Подрядчик — компания «Краском». Специалисты пояснили: о проблеме знают, но пока ремонта дорожного полотна лучше не ждать. «Там в этом году будет переложено около километра водопроводных сетей, подрядчик уже выбран, он зайдёт туда в этом году с земляными работами, и только когда мы заменим сеть водоснабжения, поскольку износ 100%, тогда мы исполним всё благоустройство», — пояснила руководитель пресс-службы ООО «Краском» Татьяна Лукина.

Напомним, в Красноярске в этом году отремонтируют более 75 километров дорог. На это выделено 1,5 миллиарда рублей.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА

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