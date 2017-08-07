В Ялте огню предали более полутонны санкционных сыров и колбас

«В ходе проверочных мероприятий был установлен факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили в продаже сыры в ассортименте производства Германии, Голландии, Украины, Франции, Дании общим весом 488,8 килограмм таких популярных сортов как Мааздам, Дорблю, Камемберт, Бри и др. Так же были выявлены колбасные изделия в ассортименте общим весом 50,1 килограмм производства Харьковского мясокомбината», — сообщает крымский Россельхознадзор.

Владельцы склада-магазина не смогли предоставить никаких документов на выявленный товар, поэтому сыры и колбасы были сожжены в печи-инсенераторе.

Санкционные колбасы, выявленные в одном из торговых предприятий Ялты.