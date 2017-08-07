Проблему с водой начали решать в Краснознаменском районе
В домах жителей Краснознаменского городского округа из крана течет ржавая вода.
В домах жителей Краснознаменского городского округа из крана течет ржавая вода.
Водопровод прокладывали еще в советское время. Трубы и насосы изношены. По программе конкретных дел приведут в порядок 9 скважин в 8 населенных пунктах. В Тимофеево, к примеру, работы уже завершились. Из крана течет чистая вода.
На усадьбе у пенсионеров Назаровых буйство красок. Хозяева поливают цветы только колодезной, отстоянной водой. А дома ржавчина прочно въелась в сантехнику. Сейчас в Тимофеево после капремонта поселковой скважины напор хоть и снизился, зато вода идёт прозрачная.
Галина Назарова, жительница посёлка Тимофеево:
—
По программе конкретных дел в округе ремонтируют 9 скважин на сумму около 2 миллионов рублей. В городе и 8 посёлках многолетняя проблема с чистой водой решилась почти у 5 тысяч людей. На сегодняшний день в реконструкции нуждаются практически все сельские источники.
Галина Зверева, жительница посёлка Боброво:
— Ржавая вода, невозможно пить, только кипячёную пьём. Когда отстоится, только тогда можно пить ее.
В прошлом году на «Вести-Калининград» вышел репортаж о селе Болотниково, где около сотни человек вот уже больше 10 лет выживают с единственным на всё село колодцем. Сегодня по программе конкретных дел на строительство водовода выделено около полутора миллионов рублей.
Евгений Орлов, заместитель главы администрации Краснознаменского городского округа:
— В Болотниково долгие годы не работал центральный водопровод. В рамках этих средств планируется разработка
Ввести в эксплуатацию новый водопровод планируют до конца текущего года.