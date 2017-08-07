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13:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Напавшие на грибников под Миассом оказались охранниками

Картофельного поля.

Полицейские установили личности мужчин, которые с битами напали на грибников в районе деревни Устьянцево под Миассом. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, ими оказались охранники картофельного поля, принявшие пенсионерку с внуком за воров.

Мужчины не задержаны. По данному факту продолжается проверка.

Стоит напомнить, что инцидент зафиксировал видеорегистратор, позже ролик попал в Сеть. На кадрах видно, как к машине неожиданно подлетают двое мужчин с битами. Они требуют, чтобы водитель вышел из автомобиля. Затем один из них врывается в салон легковушки и начинает избивать хозяина машины. Тот в свою очередь набирает скорость. На ходу агрессор выпадает из автомобиля, и грибники уезжают.

Ранее по теме:
В Челябинской области на пенсионерку с внуком напали мужчины с битами.

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