Сильный ветер ожидается в Свердловской области
Екатеринбург. 7 августа.
Екатеринбург. 7 августа.
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может подняться внезапно, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, если ветер застал на улице, нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.
«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», — отмечается в
Спасатели также рекомендуют не оставлять детей без присмотра.