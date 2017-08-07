Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Наташа Королева забрала сына из Америки
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Москве предрекают массовые суды из-за реновации
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:01 (мск), источник: Интерфакс

Сильный ветер ожидается в Свердловской области

Екатеринбург. 7 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 15−17 м/с в ближайшие дни в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России в понедельник.

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может подняться внезапно, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, если ветер застал на улице, нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», — отмечается в пресс-релизе.

Спасатели также рекомендуют не оставлять детей без присмотра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тверская область будет развивать водный туризм
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
ЕС будет взимать с Великобритании деньги минимум до 2020 года
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь