Сильный ветер ожидается в Свердловской области

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, если ветер застал на улице, нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.