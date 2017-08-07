Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Появилось видео драки в Зеленограде, в которой погиб человек
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Собираюсь брать — глава ДНР о захвате Киева
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:00 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

8 августа в ряде домов Казани отключат электричество

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Кировском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 7 августа). 8 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 20.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−178; ул. Воронихина, 42−66, 49−73; ул. Говорова, 39−65, 42−82; ул. Кутузова, 101−121, 112−136.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Залесная, 60, 64, 66, 72; ул. Осиновская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 22, 24, 26, 28, 28а, 82а, 82б; Осиновский переулок, 1/1, ½, 3/1, 3/2, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 27.

С 13.00 до 18.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Амирхана, 29, 31, 31а, 33а, 35а.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по адресам: ул. Габишева, 23, 25, 25а, 25б; ул. Кул Гали, 3, 15/21. В это же время электричества не будет в поселке Восточный по улицам: Вязовая, Наставников, Нурлы, Рассветная, Тихвинская, Чияле.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе по адресам: ул. Фучика, 141, 143, 145, 147 (гимназия № 125). Также света не будет в поселке Большие Клыки по адресам: ул. Октябрьская, 51−77 (а, б, в, г, д); ул. Строителей, 2−20, 27−43.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Казанский «Рубин» на выезде победил московский ЦСКА
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
ЕС будет взимать с Великобритании деньги минимум до 2020 года
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь