8 августа в ряде домов Казани отключат электричество

(Город Казань KZN.RU, 7 августа). 8 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 20.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−178; ул. Воронихина, 42−66, 49−73; ул. Говорова, 39−65, 42−82; ул. Кутузова, 101−121, 112−136.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Залесная, 60, 64, 66, 72; ул. Осиновская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 22, 24, 26, 28, 28а, 82а, 82б; Осиновский переулок, 1/1, ½, 3/1, 3/2, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 27.

С 13.00 до 18.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Амирхана, 29, 31, 31а, 33а, 35а.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по адресам: ул. Габишева, 23, 25, 25а, 25б; ул. Кул Гали, 3, 15/21. В это же время электричества не будет в поселке Восточный по улицам: Вязовая, Наставников, Нурлы, Рассветная, Тихвинская, Чияле.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе по адресам: ул. Фучика, 141, 143, 145, 147 (гимназия № 125). Также света не будет в поселке Большие Клыки по адресам: ул. Октябрьская, 51−77 (а, б, в, г, д); ул. Строителей, 2−20, 27−43.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского и Советского районов Казани.