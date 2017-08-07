Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Перестрелка в здании Мособлсуда
16:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Необычную выставку во дворе устроил житель Тихорецка

Эскпонаты — таблички с посланиями. Есть, конечно, и с нецензурной лексикой, и с грамматическими ошибками.

В основном это некие указания, как правильно жить. Автор фраз выражает своё мнение, дает наставления местным жителям и отстаивает свое право на творчество.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что вдохновляет хозяина необычного подворья, можно только догадываться. Но, похоже, его творчество находит отклик у жителей Тихорецка. Среди посланий есть и слова благодарности от поклонников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина хранил бывшую подругу в холодильнике, выдавая за нее новую
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради премий
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь