Необычную выставку во дворе устроил житель Тихорецка
Эскпонаты — таблички с посланиями. Есть, конечно, и с нецензурной лексикой, и с грамматическими ошибками.
Эскпонаты — таблички с посланиями. Есть, конечно, и с нецензурной лексикой, и с грамматическими ошибками.
В основном это некие указания, как правильно жить. Автор фраз выражает своё мнение, дает наставления местным жителям и отстаивает свое право на творчество.
Что вдохновляет хозяина необычного подворья, можно только догадываться. Но, похоже, его творчество находит отклик у жителей Тихорецка. Среди посланий есть и слова благодарности от поклонников.