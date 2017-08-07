Воспитательница детсада выиграла автомобиль в лотерее «Субботник по-канавински» в Нижнем Новгороде

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

5 августа в парке культуры и отдыха имени 1 Мая состоялись торжественные мероприятия, посвященные 89-летию района. В этот день также прошёл финальный розыгрыш лотереи «Субботник-2017 по-канавински». Напомним, что акция стартовала 31 мая в рамках проведения месячника по благоустройству. В День Канавинского района в парке им.1 Мая разыгрывали призы среди тех участников, кто опустил свой лотерейный билет в лототрон. Всего в этот день разыграли более 50 подарков — утюги, пылесосы, романтические путешествия на двоих на теплоходе, сертификаты различного номинала в торговый центр «Касторама», «НОХТ».

Самым крупным событием дня стало подведение итогов акции «Субботник-2017 по-Канавински» и розыгрыш главного приза — легкового автомобиля Lifan Solano. В этом году обладателем счастливого билета № 2507 и победителем лотереи оказалась воспитательница детского сада № 476 «Алиса» Альбина Кудряшева.