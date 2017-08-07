Спортивный праздник «День бегуна» состоится в Автозаводском районе
Мероприятие приурочено к проведению Дня физкультурника.
Мероприятие приурочено к проведению Дня физкультурника.
Спортивный праздник «День бегуна» состоится в Автозаводском районе 8 августа, сообщает городская администрация.
8 августа в 10.00 в детском саду № 37 состоится спортивный праздник «День бегуна», приуроченный к проведению Дня физкультурника. Участниками мероприятия станут сотрудники детского сада, воспитанники и их родители — всего около 100 человек.
В программе «Дня бегуна» детские эстафеты, бег с препятствиями, семейный забег и спортивный флэшмоб. Завершится мероприятие посещением спортивного кафе.