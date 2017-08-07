Ремонт Иерусалимской лестницы начался в Иркутске
Окончание его запланировано на середину октября.
Окончание его запланировано на середину октября.
Ремонт Иерусалимской лестницы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» начался в Иркутске. Выполнить реконструкцию объекта планируется до середины октября, отметила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Ольга Иванова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
К благоустройству общественного пространства начали готовиться в ходе реализации проекта «Иркутские кварталы» в 2016 году. За это время была подготовлена
«До средины октября планируется выполнить ремонт лестницы, благоустроить верхнюю и нижнюю площадки, провести озеленение, оборудовать освещение», — отметила Ольга Иванова.
Кроме этого, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» уже ведутся работы на набережной у ледокола «Ангара», на островах Юность и Конный, на пляже Якоби, в сквере у собора Богоявления. Напомним, всего до конца года в Иркутске обустроят 13 общественных пространств.
Напомним, что администрация Иркутска объявляла тендер на выбор подрядчика по благоустройству Иерусалимской церкви. На реализацию проекта необходимо 40 млн рублей.