Ремонт Иерусалимской лестницы начался в Иркутске

Ремонт Иерусалимской лестницы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» начался в Иркутске. Выполнить реконструкцию объекта планируется до середины октября, отметила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Ольга Иванова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии города.

К благоустройству общественного пространства начали готовиться в ходе реализации проекта «Иркутские кварталы» в 2016 году. За это время была подготовлена проектно-сметная документация, проведены обсуждения по определению оптимального варианта проектного решения по ремонту объекта.

«До средины октября планируется выполнить ремонт лестницы, благоустроить верхнюю и нижнюю площадки, провести озеленение, оборудовать освещение», — отметила Ольга Иванова.

Кроме этого, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» уже ведутся работы на набережной у ледокола «Ангара», на островах Юность и Конный, на пляже Якоби, в сквере у собора Богоявления. Напомним, всего до конца года в Иркутске обустроят 13 общественных пространств.