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14:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Назван район Екатеринбурга с лучшим качеством питьевой воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. Водоканал составил рейтинг качества питьевой воды в районах Екатеринбурга.

Источник: УралПолит.ру

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Водоканала, по итогам исследований воды, проведенных в июле, самые низкие значения по показателям «цветность» и «окисляемость перманганатная» зафиксированы Чкаловском районе. Первый показатель составляет 9,94 град при нормативе 20,00, второй, являющийся показателем степени загрязнения воды органическими соединениями) — 3,21 при нормативе 5,0.

В Октябрьском районе ниже предела определяемости значение показателя «мутность» при допустимых 1,5 мг на литр, в то время как среднее городское значение в июле составило — 0, 59 мг на литр.

В распределительной сети Верх-Исетского района — самое низкое значение показателя «железо» — 0, 103 мг на литр, при нормативе 0,3 мг на литр.

В Кировском районе Екатеринбурга в июле зафиксировано самое низкое значение показателя «марганец». Оно составило 0,060 мг на литр при нормативе 0,1 мг.

«На качество воды в квартирах влияет состояние внутридомовых сетей, которые находятся в ведении управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Ежемесячные рейтинги Центральной лаборатории Водоканала учитывают качество питьевой воды в распределительной сети города, не учитывая качество питьевой воды во внутридомовых сетях», — отмечают в пресс-службе МУПа, при этом подчеркивая, что разница в показателях связана с отдаленностью районов от станций водоподготовки, а также состоянием сетей и коэффициентом аварийности на районных сетях.

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