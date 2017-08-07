Назван район Екатеринбурга с лучшим качеством питьевой воды
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. Водоканал составил рейтинг качества питьевой воды в районах Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. Водоканал составил рейтинг качества питьевой воды в районах Екатеринбурга.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
В Октябрьском районе ниже предела определяемости значение показателя «мутность» при допустимых 1,5 мг на литр, в то время как среднее городское значение в июле составило — 0, 59 мг на литр.
В распределительной сети
В Кировском районе Екатеринбурга в июле зафиксировано самое низкое значение показателя «марганец». Оно составило 0,060 мг на литр при нормативе 0,1 мг.
«На качество воды в квартирах влияет состояние внутридомовых сетей, которые находятся в ведении управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Ежемесячные рейтинги Центральной лаборатории Водоканала учитывают качество питьевой воды в распределительной сети города, не учитывая качество питьевой воды во внутридомовых сетях», — отмечают в