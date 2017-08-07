Назван район Екатеринбурга с лучшим качеством питьевой воды

Источник: УралПолит.ру

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Водоканала, по итогам исследований воды, проведенных в июле, самые низкие значения по показателям «цветность» и «окисляемость перманганатная» зафиксированы Чкаловском районе. Первый показатель составляет 9,94 град при нормативе 20,00, второй, являющийся показателем степени загрязнения воды органическими соединениями) — 3,21 при нормативе 5,0.

В Октябрьском районе ниже предела определяемости значение показателя «мутность» при допустимых 1,5 мг на литр, в то время как среднее городское значение в июле составило — 0, 59 мг на литр.

В распределительной сети Верх-Исетского района — самое низкое значение показателя «железо» — 0, 103 мг на литр, при нормативе 0,3 мг на литр.

В Кировском районе Екатеринбурга в июле зафиксировано самое низкое значение показателя «марганец». Оно составило 0,060 мг на литр при нормативе 0,1 мг.