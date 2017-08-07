Собака умерла во время поисков 66-летнего грибника

В конце прошлого месяца из дома в селе Сидоровка Колыванского района ушел 66-летний мужчина. Поиски были объявлены практически сразу — мужчина нуждался в медицинской помощи и мог быть дезориентирован.

Для поисков на место предполагаемого пребывания выехали спасатели АСС Новосибирской области, сотрудники полиции и жители Колыванского района.

4 августа с 14:25 до 22:50 поисковые группы обследовали 16 квадратных километров лесного массива. В субботу утром поисковые работы были возобновлены, в пешем порядке и с применением квадроцикла обследованы еще 8 квадратных километров леса, сообщает Аварийно-спасательная служба Новосибирской области.

Вместе со спасателями прибыли три кинологических расчета. Две собаки не выдержали жары и свалились от теплового удара. Сотрудники АСС и полиции делали все возможное, чтобы спасти животных, их отпаивали, отдав свой запас воды, животных обливали. Собаку кинолога АСС удалось спасти, собака сотрудника РОВД погибла.

Между тем, розыски пропавшего без вести сельчанина возобновили утром в воскресенье. Поисковики обследовали еще 15 квадратных километров лесного массива и нашли мужчину.

«Пострадавший найден, передан главе администрации села Сидоровка. Как рассказали жители села, мужчина уже не в первый раз уходит из дома, но раньше они находили его своими силами. В этот раз все сложилось намного серьезнее, и потребовалась помощь спасателей и собак», — сообщили о завершении спасательной операции в АСС Новосибирской области.