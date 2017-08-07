В Феодосии власти судятся за снос 250 объектов в прибрежной зоне

«По стометровой зоне уже полностью проведена ревизия всех строений. Мы знаем эти здания и сооружения, выявили этих собственников. Проводится претенциозная работа. Просто прийти и снести мы не можем. Это капитальные большие строения, где у людей есть государственные акты и право собственности. На сегодняшний день у нас подано около 250 исков в суд на такие госакты», — рассказал Крысин.