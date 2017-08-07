В Феодосии власти судятся за снос 250 объектов в прибрежной зоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости (Крым). Администрация Феодосии подала иски в суд о сносе около 250 объектов, находящихся в стометровой береговой зоне. Об этом на
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости (Крым). Администрация Феодосии подала иски в суд о сносе около 250 объектов, находящихся в стометровой береговой зоне. Об этом на
«По стометровой зоне уже полностью проведена ревизия всех строений. Мы знаем эти здания и сооружения, выявили этих собственников. Проводится претенциозная работа. Просто прийти и снести мы не можем. Это капитальные большие строения, где у людей есть государственные акты и право собственности. На сегодняшний день у нас подано около 250 исков в суд на такие госакты», — рассказал Крысин.
При этом на данный момент, по его информации, на территории городского округа выявлены порядка 150 незаконных объектов строительства, возведенных без необходимых разрешительных документов. Решение об их демонтаже принимает городская комиссия по выявлению и сносу самовольных строений.
По словам Крысина, на снос самостроев в Феодосии из бюджета Крыма выделено 60 млн рублей.