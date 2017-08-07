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14:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Карагандинец пожаловался на укусы клопов во время киносеанса

Мужчина утверждает, что его покусали клопы во время сеанса в одном из кинотеатров Караганды, передает ekaraganda.kz.

Источник: Newtimes.kz

По этому поводу покусанный Нурсултан Абдрахман обратился в администрацию кинотеатра, где ему сказали: «Ничего страшного, все пройдет».

«У меня все ужасно чесалось и был сильный зуд. Сам вызвал скорую помощь, мне сделали два укола, и через 20 минут все прошло», — рассказал мужчина.

В администрации кинотеатра сообщили, что 2 августа заведение закрывалось для санитарной обработки, которую проводили специалисты дезинфекционного отдела РГП «Национальный центр экспертизы по Карагандинской области».

В свою очередь, мужчина утверждает, что был в упомянутом заведении на вечернем сеансе 5 августа.

Более того, мужчина убеждает, что клопы покусали не его одного — его четырнадцатилетний брат также пожаловался на зуд после просмотра фильма.

В администрации кинотеатра «Сарыжайлау» считают, что зрительный зал — не то место, где могут завестись кровососущие насекомые.

«Были такие жалобы, приехали специалисты, которые все посмотрели, сказали, что ничего подобного нет. В любом случае мы заказали профилактику и на один закрыли кинотеатр. Это такое насекомое, которое не водится в таких местах вообще. Даже если его сюда принести, оно не будет здесь существовать», — сказала заместитель директора кинотеатра.

На вопрос о том, могут ли завестись клопы в кинотеатре, ответили в управлении по охране общественного здоровья.

«Всякое может быть. Может, у кого-то были клопы, он пришел на сеанс и рядом сидел. Мы не можем точно сказать, откуда взялись клопы — от соседа или от сидений. Это очень трудно доказуемая вещь. Пострадавший, может, по пути через парк проходил. Если бы в кинотеатре были клопы, к нам бы стали поступать массовые обращения. Пока ни одного обращения не было», — прокомментировал заместитель руководителя управления по охране общественного здоровья района имени Казыбек би города Караганды Асхат Ахметбеков.

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