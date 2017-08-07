Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Родители двоих детей решили разойтись после десяти лет совместной жизни, но остаться друзьями.
Родители двоих детей решили разойтись после десяти лет совместной жизни, но остаться друзьями.
Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова решили разойтись, говорится в совместном заявлении пары, поступившем в РБК.
«После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в заявлении.
Абрамович и Жукова пояснили, что намерены совместно воспитывать общих детей (у пары есть сын Аарон 7 лет от роду и дочь Лея, которой 4 года), а также продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в