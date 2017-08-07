Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова решили разойтись, говорится в совместном заявлении пары, поступившем в РБК.



«После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в заявлении.



Абрамович и Жукова пояснили, что намерены совместно воспитывать общих детей (у пары есть сын Аарон 7 лет от роду и дочь Лея, которой 4 года), а также продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.