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14:38 (мск), источник: РБК

Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

Родители двоих детей решили разойтись после десяти лет совместной жизни, но остаться друзьями.

Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова решили разойтись, говорится в совместном заявлении пары, поступившем в РБК.

«После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в заявлении.

Абрамович и Жукова пояснили, что намерены совместно воспитывать общих детей (у пары есть сын Аарон 7 лет от роду и дочь Лея, которой 4 года), а также продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

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