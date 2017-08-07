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17:49 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция нашла подростка, пропавшего в конце июля

Полиция разыскала 15-летнего Андрея В., который 28 июля ушёл с детской площадки на улице Макарова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

Подростка полиция нашла вечером в воскресенье.

По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Ранее подросток неоднократно уходил из дома, сообщение о его пропаже поступило в полицию утром в воскресенье.

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