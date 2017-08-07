Полиция нашла подростка, пропавшего в конце июля
Полиция разыскала 15-летнего Андрея В., который 28 июля ушёл с детской площадки на улице Макарова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Полиция разыскала 15-летнего Андрея В., который 28 июля ушёл с детской площадки на улице Макарова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Подростка полиция нашла вечером в воскресенье.
По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
Ранее подросток неоднократно уходил из дома, сообщение о его пропаже поступило в полицию утром в воскресенье.